¡4 años de prisión para un sujeto por extorsión en Guadalupe!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Jesús Iván por el delito de extorsión con una pena de 4 años de prisión.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2022, en el municipio de Guadalupe, cuando Jesús Iván comenzó a realizar llamadas extorsivas a la víctima, exigiéndole un pago a cambio de no hacerle daño a un familiar, siendo el ahora sentenciado quien se presentó a realizar el cobro de la extorsión, lo que permitió su identificación y detención.