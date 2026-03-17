¡Tras accidente carretero en Calvillo lesionada grave diputada Irma Reza!

Viajaba en una camioneta en compañía de otras 12 personas y chocó de frente contra un camión torton

Foto: Cortesía

CALVILLO, AGS.- La diputada indígena Irma Reza de la Cruz, de Morena, sufrió lesiones graves tras un accidente ocurrido en el municipio de Calvillo, donde la camioneta en que viajaba en compañía de otras 12 personas chocó de frente contra un camión tipo torton.

La legisladora morenista, de 57 años de edad, presentó un traumatismo craneoencefálico severo con hundimiento en la región frontal del cráneo, la pérdida de varias piezas dentales y golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que al estar en riesgo su vida a bordo del helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue canalizada al Hospital Miguel Hidalgo para su pronta atención médica.

El accidente en el que se vio involucrada la representante popular tuvo lugar durante la tarde del lunes 16 de marzo sobre la carretera federal 70 Poniente, a la altura de la comunidad de Colomos.

La diputada viajaba en una camioneta Ford F150, de doble cabina, tipo Pick-Up, modelo 2018, en color gris, junto con las otras 12 personas y regresaban a Aguascalientes de un viaje que hicieron a Calvillo.

Al salir de ese municipio la unidad de motor colisionó de frente contra el camión torton, por lo que varias personas se aproximaron a auxiliar a las víctimas.

Junto a la camioneta descrita, de acuerdo a las imágenes difundidas a través de las redes sociales, se apreció un cartón de cervezas.

A causa del fuerte choque la más perjudicada fue la legisladora, que a bordo de una ambulancia fue trasladada al Hospital General de Calvillo, donde fue estabilizada, pero por la gravedad de las lesiones que sufrió se solicitó el apoyo de la SSPE para movilizarla vía aérea a la ciudad capital.

El helicóptero Fuerza 1 se trasladó hasta Calvillo para abordar a la diputada y en un vuelo de 14 minutos llevarla al Hospital Miguel Hidalgo, a donde fue ingresada en estado crítico para su pronta atención médica.

El conductor de la camioneta Pick-Up, de 52 años de edad, habría sufrido una fractura expuesta de húmero y fue atendido en el hospital calvillense.

El resto de los ocupantes de la camioneta no presentaron lesiones de importancia.