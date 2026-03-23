¡5 lesionados dejó choque frontal entre un auto particular y un taxi en la avenida Aguascalientes Oriente!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un aparatoso accidente automovilístico se registró a las 20:30 horas del domingo 22 de marzo sobre la avenida Aguascalientes Oriente, en la zona conocida como la curva de la XIV Zona Militar.

El percance involucró un vehículo particular y un taxi, dejando como saldo una persona lesionada de consideración y varios heridos leves.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió cuando el conductor de un sedán color verde oscuro salió de una calle aledaña a la altura del puente peatonal e ingresó en sentido contrario a la circulación de la avenida.

Al incorporarse de manera indebida, el automóvil impactó de frente contra un taxi con número económico 1161, que circulaba de norte a sur, en dirección de Gabriela Mistral hacia Barberena Vega.

Como resultado del choque, el conductor del vehículo particular, señalado como presunto responsable, sufrió heridas de consideración.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital a bordo de la ambulancia UE-02.

Además, al menos otras cuatro personas fueron valoradas por golpes leves, aunque ninguna requirió traslado médico.

Ambos vehículos terminaron con severos daños en sus partes frontales, quedando el sedán prácticamente destrozado de la zona del motor.

Elementos de la Policía Vial cerraron la circulación en el tramo comprendido entre Nazario Ortiz Garza y la zona militar para permitir las labores de emergencia y el retiro de las unidades siniestradas mediante una grúa.