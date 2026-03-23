AguascalientesNoticias

¡Una mujer resultó lesionada y un vehículo terminó destrozado tras fuerte choque en el bulevar Ruiz Cortines!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del sábado 21 de marzo, alrededor de las 22:45 horas, se registró un aparatoso accidente automovilístico sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en la salida a Calvillo, frente a la empresa Valle Redondo.

El percance dejó un vehículo destrozado y a una mujer lesionada que requirió atención de emergencia.

El choque involucró a un Honda City, color tinto, el cual terminó con daños totales tanto en la parte frontal como en la trasera.

En la unidad viajaban tres personas: un hombre que conducía, una mujer en el asiento del copiloto y un menor de entre 8 y 10 años.

Debido a la fuerza del impacto, la mujer quedó atrapada dentro del automóvil, por lo que elementos de Bomberos Municipales y Cruz Roja realizaron maniobras de rescate para liberarla.

Posteriormente fue trasladada en condición de regular a grave para recibir atención médica.

El menor presentó golpes menores y un fuerte susto, mientras que el conductor fue asegurado por la Policía Vial para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con los reportes preliminares y las huellas de frenado en el asfalto, el vehículo circulaba de oriente a poniente cuando el conductor perdió el control del volante.

La unidad se proyectó hacia el camellón central e impactó de frente contra una palmera.

Tras el primer choque, el automóvil giró sobre su propio eje y volvió a colisionar, ahora con la parte trasera, contra otra palmera, quedando severamente dañado.

Los servicios de emergencia descartaron que hubiera personas prensadas de gravedad extrema.

Los lesionados fueron evacuados del lugar y la Policía Vial realizó las maniobras correspondientes para remolcar el vehículo a la pensión municipal.

También te puede gustar

A prisión dos colombianos dedicados al robo de casas habitación

Noticiero El Circo

¡Tras chocar contra una patrulla de la Policía Estatal joven motociclista murió en Aguascalientes!

Noticiero El Circo

¡En el exterior de su domicilio en Aguascalientes mujer se quitó la vida!

Noticiero El Circo
El Circo