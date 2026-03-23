¡Una mujer resultó lesionada y un vehículo terminó destrozado tras fuerte choque en el bulevar Ruiz Cortines!

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del sábado 21 de marzo, alrededor de las 22:45 horas, se registró un aparatoso accidente automovilístico sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en la salida a Calvillo, frente a la empresa Valle Redondo.

El percance dejó un vehículo destrozado y a una mujer lesionada que requirió atención de emergencia.

El choque involucró a un Honda City, color tinto, el cual terminó con daños totales tanto en la parte frontal como en la trasera.

En la unidad viajaban tres personas: un hombre que conducía, una mujer en el asiento del copiloto y un menor de entre 8 y 10 años.

Debido a la fuerza del impacto, la mujer quedó atrapada dentro del automóvil, por lo que elementos de Bomberos Municipales y Cruz Roja realizaron maniobras de rescate para liberarla.

Posteriormente fue trasladada en condición de regular a grave para recibir atención médica.

El menor presentó golpes menores y un fuerte susto, mientras que el conductor fue asegurado por la Policía Vial para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con los reportes preliminares y las huellas de frenado en el asfalto, el vehículo circulaba de oriente a poniente cuando el conductor perdió el control del volante.

La unidad se proyectó hacia el camellón central e impactó de frente contra una palmera.

Tras el primer choque, el automóvil giró sobre su propio eje y volvió a colisionar, ahora con la parte trasera, contra otra palmera, quedando severamente dañado.

Los servicios de emergencia descartaron que hubiera personas prensadas de gravedad extrema.

Los lesionados fueron evacuados del lugar y la Policía Vial realizó las maniobras correspondientes para remolcar el vehículo a la pensión municipal.