¡Pareja que ejecutó a un hombre en Calvillo fue sentenciada a 30 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer y un sujeto fueron sentenciados a 30 años de prisión, cada uno, por la ejecución a puñaladas de un hombre en el municipio de Calvillo debido a que se negó a colaborar con el grupo delictivo al que ellos pertenecían.

Los acusados, Karla Elizabeth “N” alias “La Karlangas” y Luis Alberto “N” alias “El Muecas”, fueron declarados culpables por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de Luis Manuel Viramontes, que contaba con 55 años de edad.

La agresión que se tornó fatal la consumaron el jueves 24 de octubre del 2024, entre las 16:30 y las 17:30 horas, en el domicilio de la víctima, en la calle Valentín Gómez Farías de la colonia Liberal, en Calvillo.

La pareja arribó a la casa y de manera directa agredió al quincuagenario por su negativa de unirse a su grupo delictivo.

Con cuchillos lo apuñalaron y le provocaron lesiones de gravedad.

Karla Elizabeth y Luis Alberto huyeron, y Luis Manuel tuvo que ser trasladado a recibir atención médica, inicialmente al Hospital General de Calvillo y posteriormente al Hospital Miguel Hidalgo, donde finalmente falleció el domingo 27 de octubre a causa de las heridas que sufrió en tórax y abdomen.

Durante las investigaciones del caso, al siguiente mes, en noviembre del 2024, “La Karlangas” y “El Muecas” fueron identificados y detenidos por agentes de la Policía de Investigación Criminal como los probables responsables de su muerte.

Ambos fueron procesados por homicidio y se les dictaron sentencias condenatorias de 30 años de cárcel para cada uno.

Además, tendrán que pagar una multa de 150 días, equivalentes a 16 mil 285 pesos con 50 centavos, y la reparación del daño, que incluye el daño material, la indemnización por la cantidad de un millón 244 mil 650 pesos y la reparación del daño moral a favor de los familiares del asesinado.