¡6 mil participantes llenaron de color y alegría el desfile de la Revolución Mexicana encabezado por Tere Jiménez!

Marcharon deportistas, estudiantes, asociaciones y corporaciones de seguridad

Más de 4 mil asistentes se reunieron en las principales calles del Centro de la ciudad para presenciar el recorrido

El desfile concluyó con saldo blanco

AGUASCALIENTES, AGS.- En un ambiente lleno de energía, color y unión cívica, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el tradicional desfile cívico-deportivo con motivo del CXV aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un evento que reunió a cerca de 6 mil participantes entre deportistas, estudiantes, asociaciones y corporaciones de seguridad.

Desde primeras horas, las principales calles del Centro de la ciudad se llenaron de entusiasmo.

Más de 4 mil espectadores se congregaron para disfrutar de este desfile que mantiene vivo el legado del movimiento que transformó a México en un país más justo y democrático.

La gobernadora dio inicio a la conmemoración con los honores a la bandera en Plaza Patria, acompañada de autoridades civiles y militares.

Posteriormente, se trasladó al templete oficial ubicado en la calle Moctezuma, desde donde presenció el paso de los contingentes.

El recorrido, que duró alrededor de dos horas, partió de la avenida Madero, avanzó por Moctezuma y Galeana, para concluir en avenida López Mateos.

En él participaron el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), con más de mil 400 estudiantes de educación básica, media y superior; el Instituto del Deporte del Estado (IDEA), con 3 mil 500 atletas de academias, clubes y asociaciones deportivas; la 14/a. Zona Militar, Guardia Nacional, UNPOL, Pentathlón Militarizado, Hidro Gallos, el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU).

Las y los participantes ofrecieron vistosas exhibiciones de disciplinas como basquetbol, atletismo, beisbol, futbol, gimnasia, voleibol, box, ciclismo, lucha libre, halterofilia, jumping, taekwondo, karate y muchas más, demostrando la fortaleza deportiva y cívica del estado.

Gracias a la coordinación entre los cuerpos policiales, equipos de emergencia y Protección Civil, el desfile se desarrolló en orden y con total seguridad para asistentes y participantes, registrándose saldo blanco al cierre del evento.