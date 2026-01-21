¡Por violación, violencia familiar, amenazas y lesiones a su pareja detuvieron a un sujeto!

Fue vinculado a proceso por esos cuatro delitos, pero lo enfrentará en libertad

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que incurrió en cuatro delitos en agravio de su pareja, violación, violencia familiar, amenazas y lesiones dolosas calificadas, fue detenido y vinculado a proceso por todos ellos, aunque lo enfrentará en libertad.

El acusado es Claudio “N”.

Al denunciarlo ante la autoridad, la víctima declaró que durante el tiempo que mantuvieron su relación de pareja ejerció violencia física y psicológica en su contra.

Las constantes agresiones y actos de control que padeció afectaron su estabilidad emocional y física.

Además, en una ocasión, con el uso de la fuerza física y psicológica, la violentó sexualmente.

Al terminar la relación, Claudio hostigó a la agraviada, la amenazó y le provocó algunas lesiones.

La agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género integró la carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en contra del acusado, que fue localizado y detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

En la audiencia inicial, el juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso por los cuatro delitos señalados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Para no permanecer en prisión, Claudio deberá presentarse a firmar ante la autoridad de forma periódica, se le restringió salir del territorio señalado por el juez y se le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima, entre otras medidas para garantizar el desarrollo del proceso penal.