¡A bordo de su vehículo ejecutaron a un hombre en la zona industrial de Guadalupe!

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre fue ultimado a balazos mientras se encontraba a bordo de su vehículo en el estacionamiento de la terminal de transportes de Parques Industriales, sobre la vialidad Tránsito Pesado.

El ataque ocurrió alrededor de las ocho de la noche del lunes 8 de diciembre, cuando el agresor se acercó a la puerta del piloto de la unidad de motor y disparó a quemarropa en repetidas ocasiones contra el conductor.

Personas que escucharon las detonaciones solicitaron auxilio al Sistema de Emergencias 911.

Al arribar los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe fueron los primeros en llegar y procedieron a acordonar y resguardar la escena.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios, mientras agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para identificar y ubicar al responsable.

El caso quedó bajo investigación en espera de que las autoridades esclarezcan la identidad del agresor y el móvil del ataque.