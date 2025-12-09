¡Tras ser arrollado por el tren hombre perdió la vida en La Huerta!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre perdió la vida tras ser arrollado por el tren en la avenida Ferrocarril y la calle Chichimeco, en el fraccionamiento La Huerta.

El hecho ocurrió la tarde del lunes 8 de diciembre.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo quedó en el lugar sin vida.

La víctima mortal fue identificada como Julio César Zorrilla, de 33 años de edad, que era conocido como “El Negro”.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba cerca de las vías cuando fue alcanzado por la locomotora, sin que hasta el momento se hayan establecido las circunstancias precisas que derivaron en el accidente, aunque una versión señalaba que el hombre trató de cruzar las vías mientras observaba su teléfono celular, por lo que no se percató de la presencia del tren pese a que el maquinista hizo sonar el silbato y fue arrollado.

Elementos de emergencia acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar el deceso.

La zona fue acordonada por personal policial, mientras que peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.