¡En Mirador de las Culturas hombre se auto privó de la vida colgándose de la rama de un árbol!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se auto privó de la vida tras colgarse de la rama de un árbol en la parte posterior del fraccionamiento Mirador de las Culturas, en el oriente de la ciudad.

La identidad del fallecido no trascendió públicamente ni los motivos por los que tomó la decisión de acabar con su vida.

El lunes 8 de diciembre, alrededor de las seis y media de la tarde, fue descubierto suspendido del cuello de la rama de un árbol al final de las calles Loma de las Calandrias y Cultura Nazca, en la citada zona habitacional.

Los testigos dieron parte a los servicios de emergencia y en atención a los reportes se movilizaron oficiales de Seguridad Pública y paramédicos, que al arribar confirmaron que el hombre ya había dejado de existir.

El escenario del hecho fue resguardado para que agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales iniciaran las investigaciones correspondientes y levantaran el cuerpo del finado para su traslado al Servicio Médico Forense a fin de que se le practicara la necropsia de ley.