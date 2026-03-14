¡A causa de la volcadura de un vehículo en carretera estatal mujer perdió la vida!

Foto: Archivo

VILLA DE COS, ZAC.- Una mujer perdió la vida como consecuencia de la volcadura de un vehículo en la carretera estatal que comunica las localidades Guadalupe de las Corrientes y Mezquitillo.

El accidente se registró el viernes 13 de marzo, al filo del mediodía.

Una vez que el hecho fue reportado a los servicios de emergencia, al sitio acudieron elementos policiales y paramédicos, que encontraron a la fémina ya sin vida.

El vehículo implicado sufrió daños considerables en la carrocería debido a la magnitud de la volcadura, que además, afectó la circulación vehicular en la zona.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva se presentaron en el sitio para tomar conocimiento del percance, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se hacían cargo del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.