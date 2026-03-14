¡En las celdas de la Comandancia de la Policía Municipal de Tepezalá joven se quitó la vida!

Fue detenido intoxicado con una sustancia por causar disturbios en la vía pública; se ahorcó con la agujeta de su sudadera

TEPEZALÁ, AGS.- Un joven se quitó la vida al interior de las celdas de la Comandancia de la Policía Municipal de Tepezalá tras colgarse del cuello con una agujeta de la sudadera que vestía, poco después de haber sido detenido por causar disturbios en la vía pública.

El finado fue identificado como Eduardo Medina Salazar, de 24 años de edad, al parecer vecino de la comunidad El Gigante, perteneciente a Tepezalá.

Los hechos sucedieron el miércoles 11 de marzo y comenzaron la localidad San Antonio, en dicha cabecera municipal.

Elementos de Seguridad Pública, en el transcurso de la tarde, recibieron reportes sobre una persona que causaba escándalo en la vía pública en esa población, por lo que se trasladaron al sitio y comprobaron que se trataba del joven Eduardo.

Al someterlo para arrestarlo se dieron cuenta que se hallaba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.

Tras su detención lo trasladaron a la Comandancia de la Policía Municipal, donde un juez calificador ordenó su encarcelamiento por las siguientes horas.

Poco después, aprovechando que nadie lo veía, atentó contra su vida y se ahorcó con la agujeta de su sudadera tras amarrarla a uno de los barrotes de su celda.

Entre las siete y ocho de la noche fue descubierto suspendido por los oficiales en turno, que solicitaron la intervención de los paramédicos.

Al arribar, nada pudieron hacer por él debido a que ya había fallecido.

La Fiscalía General del Estado fue notificada del hecho y a la base de la corporación acudieron agentes de la Policía de Investigación Criminal para iniciar las pesquisas y elementos de Servicios Periciales, que trasladaron el cuerpo del joven al SEMEFO para la práctica de la necropsia, que confirmó que se quitó la vida por su propia mano.