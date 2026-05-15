¡A causa de un choque entre un auto y una camioneta una persona perdió la vida en la carretera 45!

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MORELOS, ZAC.- Una persona sin vida fue el resultado de un choque entre un automóvil y una camioneta, que tuvo como escenario la carretera federal 45, en el entronque de Hacienda Nueva.

El accidente sucedió poco después de las cuatro de la tarde del jueves 14 de mayo, justo frente a una gasolinería.

Varias personas fueron testigos del hecho y lo reportaron a los servicios de emergencia, lo que provocó la rápida movilización de paramédicos y elementos de rescate de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil para la atención de posibles víctimas.

Al arribar, encontraron los dos vehículos involucrados fuera de la cinta asfáltica, con fuertes daños en las carrocerías.

Confirmaron que tras la colisión uno de los implicados salió eyectado de uno de los vehículos y al revisarlo se dieron cuenta que ya no presentaba signos vitales.

El choque sucedió en los carriles con dirección a Calera, por lo que fueron cerrados a la circulación, lo que provocó un congestionamiento vehicular por más de una hora, tiempo en el que las autoridades estuvieron laborando en el lugar.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron la zona hasta que llegaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las investigaciones y elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo de la víctima mortal para su traslado al SEMEFO.

La persona fallecida fue identificada plenamente por sus familiares, que acudieron al lugar al ser enterados del accidente.