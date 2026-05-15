¡Por un robo en una joyería en la Plaza de la Tecnología procesan a delincuente!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Jaime “N”, señalado como probable responsable del delito de robo calificado, derivado de hechos registrados en una joyería ubicada en la Plaza de la Tecnología, en la zona Centro de la capital del estado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2025, cuando el imputado presuntamente ingresó al establecimiento comercial ubicado en el local número 26 de la Plaza de la Tecnología, sobre el andador Ignacio Allende, en la zona Centro de la ciudad de Aguascalientes.

Durante el acto ilícito, el señalado se habría apoderado sin derecho de 18 anillos de oro de 10 quilates de diversas figuras, así como de un brazalete de oro italiano de 10 quilates, objetos propiedad de la víctima y que se encontraban al interior del establecimiento.

Para consumar el robo, Jaime “N” presuntamente ocasionó daños en una puerta de policarbonato con marco de aluminio que protegía el acceso al negocio.

Posteriormente, abandonó el lugar con los artículos sustraídos.

Las investigaciones establecen que los hechos fueron captados por cámaras de videovigilancia instaladas en el inmueble, material que fue incorporado como parte de los datos de prueba integrados por la agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación.

Tras la denuncia presentada por la víctima, personal ministerial llevó a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, permitiendo solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del imputado.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron el mandato judicial en el Centro Penitenciario Estatal debido a que el señalado ya se encuentra vinculado a proceso en diversas carpetas de investigación relacionadas con el delito de robo calificado.

En audiencia inicial y una vez valorados los datos de prueba expuestos por la Representación Social, la jueza de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de Jaime “N”, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.