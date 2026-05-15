¡En el bulevar Jesús Varela Rico adulto mayor fue atropellado por una camioneta y sufrió lesiones graves!

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FRESNILLO, ZAC.- Lesiones de gravedad sufrió un adulto mayor tras ser atropellado por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga.

El jueves 14 de mayo, alrededor de las cinco de la tarde, el peatón, de 75 años de edad, trató de cruzar el bulevar Jesús Varela Rico, frente al Mercado de Abastos, en el municipio de Fresnillo, cuando apareció en escena una camioneta en color negro, que lo arrolló.

Tras lo sucedido, el operador de la unidad de motor siguió su camino y huyó, abandonando a su suerte a la víctima.

Instantes después, el senecto fue auxiliado por paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que le diagnosticaron lesiones graves y lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

Elementos de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y emprendieron la búsqueda del conductor que atropelló al adulto mayor, pero no lo localizaron.