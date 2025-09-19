¡A causa de una fuerte caída de su motocicleta un joven falleció en el bulevar metropolitano!

GUADALUPE, ZAC.- A causa de una fuerte caída de la motocicleta que tripulaba un joven perdió la vida.

El jueves 18 de septiembre, minutos antes de las once de la noche, sucedió el trágico accidente sobre el bulevar metropolitano, a la altura del fraccionamiento Santa Rita, en el municipio de Guadalupe.

La víctima, sin equipo de seguridad, transitaba en su motocicleta por dicha vialidad, en el carril de alta velocidad en dirección a la salida a Trancoso, cuando de pronto perdió el control del manubrio y cayó a la cinta asfáltica, golpeándose fuertemente en la cabeza, lo que le costó la vida.

Al sitio acudieron paramédicos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), aunque nada pudieron hacer por el motorista debido a que ya había muerto.

Elementos de la Dirección de Policía Vial Preventiva arribaron a la escena y cerraron a la circulación uno de los carriles, lo que formó largas filas de vehículos.

El cuerpo del motociclista fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales para trasladarlo al Servicio Médico Forense.