¡Sujeto que intentó matar a policías estatales en Luis Moya terminó en prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación logró la vinculación a proceso de David “N” por los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio de elementos de la Policía Estatal, cohecho y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio.

En días pasados, elementos de la Policía Estatal, mientras circulaban por la colonia Campestre, en Luis Moya, fueron agredidos con arma de fuego por el imputado.

Al darle alcance, fue detenido y se le encontró en posesión de narcótico.

Como medida cautelar se dictó prisión preventiva para David “N” y se establecieron tres meses de investigación, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).