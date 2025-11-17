¡A espaldas de una plaza comercial en el bulevar El Bote hallaron a un hombre muerto!

Foto: Cortesía

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre fue encontrado muerto y sin aparentes huellas de violencia, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida.

El domingo 16 de noviembre, alrededor de las cinco de la tarde, las autoridades recibieron reportes sobre una persona tirada en la vía pública, a espaldas de la plaza comercial ubicada sobre el bulevar El Bote, en la carretera a Malpaso.

Los primeros que se movilizaron a la escena fueron oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, que confirmaron la presencia de la víctima, un hombre, por lo que acordonaron la zona.

Paramédicos de la Policía Estatal Preventiva confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las pesquisas correspondientes junto con elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que a simple vista se percataron que el hombre no tenía huellas de violencia, pero si unas marcas raras en las manos, como si hubiera estado amarrado.

El cuerpo fue remitido al Servicio Médico Forense para los estudios respectivos a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte.