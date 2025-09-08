¡Tras volcadura en el libramiento sur de Calvillo elemento de Fiscalía de Aguascalientes resultó gravemente herido!

CALVILLO, AGS.- La tarde del sábado 6 de septiembre un elemento de la Fiscalía General del Estado que se encontraba franco sufrió un aparatoso accidente automovilístico en el kilómetro 36+600 del libramiento sur, cerca de la intersección con la carretera federal 70 Poniente, en el municipio de Calvillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el agente, identificado como César “N”, de 25 años, viajaba junto a su pareja Alexa “N”, de 18 años, a bordo de un vehículo rojo de su propiedad, de regreso a la ciudad de Aguascalientes.

Al tomar una curva, el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado fuera del camino.

Conductores que transitaban por la zona reportaron el accidente al 911, solicitando apoyo urgente debido a que los ocupantes del vehículo se encontraban heridos.

Paramédicos del ISSEA acudieron al lugar y trasladaron a ambos lesionados al Hospital General de Calvillo.

César “N” fue ingresado en estado grave, por lo que tras ser estabilizado fue trasladado vía aérea al Hospital Miguel Hidalgo en la capital del estado, a bordo del helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Su acompañante presentó fractura de arcos costales y otras lesiones menores, quedando encamada en el nosocomio de Calvillo.

Elementos de las Policías Estatal y Municipal de Calvillo acudieron a brindar apoyo en el sitio, mientras que la Coordinación de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional tomó control de la escena para realizar el peritaje correspondiente.