¡A golpes y de un disparo dos sicarios intentaron ejecutar a un hombre en Lomas de Nueva York!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos sicarios pretendieron ejecutar a un hombre afuera de su domicilio en la colonia Lomas de Nueva York, al sur de la ciudad, y lo dejaron lesionado por golpes y de un disparo de arma de fuego.

Los agresores escaparon y no fueron detenidos por las autoridades que intervinieron en el hecho, en tanto que la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital a recibir atención médica.

Este viernes, alrededor de la una de la madrugada, los dos sujetos arribaron a dicha zona habitacional y detectaron a Javier Sosa, de aproximadamente 35 años de edad, en el exterior de su domicilio.

Los individuos se le aproximaron y le propinaron algunos golpes.

Uno de ellos sacó a relucir un arma de fuego corta y le disparó para intentar acabar con su vida.

Javier cayó al piso y al creer que habían logrado su cometido de ejecutarlo los dos sicarios se dieron a la fuga.

Oficiales de Seguridad Pública se movilizaron al lugar de la agresión y encontraron al treintañero todavía con vida.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y le diagnosticaron algunos golpes en diferentes partes del cuerpo así como una herida por proyectil disparado por arma de fuego en uno de los brazos, trasladándolo al Hospital Tercer Milenio para su pronta atención médica.

Los elementos policiales desplegaron un operativo en la zona del ataque, pero no localizaron a los responsables.

Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el o los móviles del intento de homicidio y tratar de identificar y capturar a los responsables.