¡Dos lesionados de gravedad dejó explosión en un domicilio en la privada Playa Caletilla!

GUADALUPE, ZAC.- Una explosión al interior de un domicilio en la privada Playa Caletilla de este municipio, provocada por una fuga y acumulación de gas L.P., dejó a dos hombres lesionados de gravedad y daños materiales considerables ya que la casa sufrió daños estructurales.

El jueves 2 de octubre, minutos después de la una de la tarde, un repartidor de gas de una empresa llegó a la privada mencionada a bordo de una pipa con la intención de abastecer de combustible un tanque estacionario.

Durante las maniobras se registró una fuga, por lo que el gas se acumuló al interior de la vivienda y en determinado momento una chispa originó la explosión.

El estallido destruyó dos ventanas frontales de la finca y causó daños en un par de vehículos que se hallaban en el exterior.

Tras la explosión se suscitó un incendio, por lo que vecinos de la zona solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Guadalupe de Protección Civil y Bomberos se trasladaron al lugar de los hechos y se dieron a la tarea de rescatar a las dos víctimas, que resultaron ser el propietario del domicilio y el empleado de la gasera.

Acto seguido, se encargaron de controlar y sofocar el incendio para finalmente enfriar el inmueble.

El dueño de la casa resultó con quemaduras graves en el 90 por ciento de su cuerpo, mientras que el repartidor de gas sufrió una herida profunda en la cara y un traumatismo torácico, por lo que paramédicos de Protección Civil Estatal y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), los trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

Los bomberos confirmaron que el domicilio sufrió daños estructurales a causa de la explosión, por lo que tuvo que ser resguardado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.