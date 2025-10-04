¡Doble tragedia en La Dichosa: dos adolescentes murieron tras choque fatal provocado por conductor alcoholizado!

ASIENTOS, AGS.- Dos adolescentes fallecieron tras un aparatoso accidente tipo carambola en el que se vieron involucrados una camioneta, un automóvil y una motocicleta, en la que viajaban las dos víctimas mortales.

El percance se registró el viernes 3 de octubre, minutos después de las nueve de la noche, sobre la carretera federal 25, a la altura de la comunidad La Dichosa, en territorio del municipio de Asientos.

Como presunto responsable de la doble tragedia fue señalado el conductor de un automóvil Ford Fusion, en color azul, de modelo reciente, y que al parecer se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes.

Durante su tránsito por la vialidad mencionada se le atravesó al paso a una camioneta Chevrolet Silverado, de doble cabina, tipo Pick-Up, en color tinto, que era desplazada en dirección de La Dichosa a Aguascalientes.

El impacto fue bastante fuerte que a la camioneta se le desprendieron las dos llantas traseras y abandonó la cinta asfáltica.

El automóvil continuó avanzando en contra flujo y embistió a dos adolescentes de entre 15 y 16 años de edad, que tripulaban una motocicleta Italika.

Tanto el coche como la moto también salieron de la carretera y los dos jovencitos fueron eyectados de ella y quedaron tirados en el acotamiento.

Oficiales de la Guardia Nacional arribaron a la escena para tomar conocimiento del fuerte accidente, mientras que paramédicos del ISSEA que acudieron a auxiliar a los involucrados confirmaron las muertes de los dos motoristas.

La zona fue acordonada hasta la intervención de elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los adolescentes para trasladarlos al SEMEFO.

Familiares de los dos jovencitos arribaron al sitio y los identificaron plenamente.