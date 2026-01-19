¡A la orilla de la carretera estatal 50 en Cosío localizaron a un hombre sin vida!

COSÍO, AGS.- Localizaron a una persona sin vida a un costado de la carretera estatal 50, en la comunidad Refugio de Agua Zarca, en el municipio de Cosío, lo que generó un amplio operativo de seguridad y el cierre total de la vialidad.

El hallazgo se reportó alrededor de las 21:35 horas del domingo 18 de enero a través del número de emergencias 911, donde se informó que sobre la orilla de la carretera se encontraba una persona aparentemente sin vida.

Al lugar acudieron policías municipales de Cosío y paramédicos del ISSEA, quienes confirmaron que un individuo ya no presentaba signos vitales y detectaron una lesión de consideración en el rostro.

La zona fue acordonada y la carretera estatal número 50 quedó cerrada en ambos sentidos para preservar la escena.

Minutos después arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, que inició las indagatorias correspondientes.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron el cuerpo para la necropsia de ley.

No fue posible determinar la edad de la víctima debido al daño facial que presentaba.

La persona vestía sudadera blanca o gris, pantalón oscuro y fue localizada boca abajo.

Policías señalaron que un vecino de la zona habría escuchado un vehículo arrancar a gran velocidad, por lo que inicialmente se manejó la posibilidad de un atropello.

Sin embargo, la intervención de la AIC abre la puerta a que el caso sea investigado como un posible hecho delictivo, situación que se confirmará conforme avancen las investigaciones.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a la víctima.