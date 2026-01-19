¡El sujeto que mató a balazos a un jefe de familia en Norias de Paso Hondo ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos policiales lograron la detención de un sujeto identificado como Bruno Alejandro “N”, señalado como el presunto responsable del homicidio de un jefe de familia en la comunidad Norias de Paso Hondo, en el oriente de la ciudad, al que agredió con disparos de arma de fuego.

La víctima, Juan Francisco Guerrero Marín, de 53 años de edad, fue privada de la vida el domingo 18 de enero, minutos antes de las nueve de la noche, afuera de su domicilio en la calle Camilo Torres casi esquina con Francisco Villa, en la citada localidad.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, horas antes Bruno Alejandro habría sostenido una riña con un hijo del quincuagenario debido a que desde hacía unos meses tenían conflictos y por la noche decidió ir a buscarlo a su casa aparentemente para vengarse.

Bruno Alejandro habría intentado entrar de manera violenta al domicilio, pero Juan Francisco, que se hallaba en el interior, se lo impidió.

Ambos comenzaron a discutir y el jefe de familia logró sacarlo de su vivienda.

Ya en la calle, Bruno Alejandro sacó un arma de fuego corta y le disparó en repetidas ocasiones a Juan Francisco, a quien impactó en el tórax en al menos en una ocasión para luego darse a la fuga.

El agredido quedó tirado en el arroyo vehicular y minutos después arribaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil en la ambulancia UE-02 para tratar de auxiliarlo, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal resguardaron la escena del crimen con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal quedaron a cargo de las indagatorias y al entrevistar a los familiares del finado les informaron quién era el agresor.

Además, les refirieron que anteriormente su domicilio ya había sido blanco de un ataque armado.

Los policías rastrearon la zona y posteriormente lograron ubicar y detener a Bruno Alejandro, que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público por la muerte del jefe de familia.

El cuerpo del fallecido fue levantado por elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica para su traslado al Servicio Médico Forense.