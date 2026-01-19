¡En el oriente accidente mortal: joven motociclista murió al estrellarse mientras huía de una camioneta!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven motociclista perdió la vida la noche del domingo 18 de enero luego de impactarse contra la fachada de una vivienda tras perder el control de su unidad mientras circulaba a exceso de velocidad, presuntamente al ser perseguido por otro vehículo en calles del oriente de la ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:13 horas sobre la calle Carlos M. Bustamante, frente al número 310, casi esquina con la avenida Poliducto.

La unidad en que viajaba el joven era una Italika FT 150, en color azul.

La motocicleta era conducida por Dylan, de 18 años, quien viajaba acompañado de otro joven de la misma edad.

Testigos señalaron que ambos circulaban sobre la calle Carlos García Hidalgo, de norte a sur, a velocidad inmoderada, presuntamente porque eran perseguidos por una camioneta Chevrolet Tahoe, en color negro.

Al intentar escapar, los jóvenes pasaron a exceso de velocidad un tope ubicado en el punto donde la vialidad se convierte en avenida Poliducto.

Esto provocó que el conductor perdiera el control del manubrio y se impactara de manera frontal contra la fachada de un domicilio en la esquina mencionada.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil valoraron al conductor y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El acompañante sufrió golpes menores y no requirió traslado hospitalario.

La Policía Vial tomó conocimiento del hecho, mientras que personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si hubo participación de otro vehículo en la persecución.