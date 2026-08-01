¡A la orilla de la carretera federal 49 localizaron a un hombre muerto y putrefacto!

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre fue encontrado muerto y en avanzado estado de descomposición a un costado de la carretera federal 49, presumiéndose que fue víctima de un atropello.

El viernes 31 de julio, alrededor de las 19:30 horas, las autoridades fueron alertadas sobre una persona sin vida entre el entronque a Cañitas y la comunidad Rancho Grande, perteneciente a Fresnillo.

Al sitio acudieron oficiales de la Guardia Nacional y agentes de la Policía de Investigación, que localizaron a la víctima sobre la hierba, a la orilla de la citada carretera, confirmando que presentaba un avanzado estado de descomposición.

La zona fue resguardada y fue intervenida por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que levantaron algunos indicios y trasladaron el cuerpo del fallecido al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes.