¡Un policía muerto dejó ataque con explosivo en Luis Moya y movilizó fuerzas federales y estatales!

La agresión detonó un enfrentamiento y una fuerte explosión que cimbró viviendas en Cosío, Aguascalientes

Operativo “SAGAS” tomó el control del área tras la confirmación oficial de Rodrigo Reyes Mugüerza

Además, resultaron heridos otros dos policías

LUIS MOYA, ZAC.-La noche del viernes 31 de julio elementos de la Policía Municipal de Luis Moya fueron atacados con un explosivo en las inmediaciones de la comunidad de Barranquilla, a unos metros de la comandancia local.

La detonación derivó en un enfrentamiento inmediato entre los agentes y los responsables de la agresión, con un saldo de un policía muerto y dos más lesionados.

Minutos después, familias de Soledad de Abajo, en Cosío, Aguascalientes, reportaron al servicio de emergencias 911 una fuerte explosión que cimbró los vidrios de los domicilios y dejó visible una columna de humo a la distancia, confirmando la magnitud del ataque.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que un policía murió y dos más resultaron heridos, por lo que fueron movilizados a un hospital para su atención médica.

La autoridad pidió a la población evitar la zona para no interferir con las labores de seguridad y contención.

Tras la agresión, se activó el operativo “SAGAS”, encabezado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Zacatecas y la Policía Estatal de Aguascalientes, quienes desplegaron refuerzos y aseguraron el perímetro para restablecer el control en el área.