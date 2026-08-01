¡Un policía muerto dejó ataque con explosivo en Luis Moya y movilizó fuerzas federales y estatales!
- La agresión detonó un enfrentamiento y una fuerte explosión que cimbró viviendas en Cosío, Aguascalientes
- Operativo “SAGAS” tomó el control del área tras la confirmación oficial de Rodrigo Reyes Mugüerza
- Además, resultaron heridos otros dos policías
LUIS MOYA, ZAC.-La noche del viernes 31 de julio elementos de la Policía Municipal de Luis Moya fueron atacados con un explosivo en las inmediaciones de la comunidad de Barranquilla, a unos metros de la comandancia local.
La detonación derivó en un enfrentamiento inmediato entre los agentes y los responsables de la agresión, con un saldo de un policía muerto y dos más lesionados.
Minutos después, familias de Soledad de Abajo, en Cosío, Aguascalientes, reportaron al servicio de emergencias 911 una fuerte explosión que cimbró los vidrios de los domicilios y dejó visible una columna de humo a la distancia, confirmando la magnitud del ataque.
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que un policía murió y dos más resultaron heridos, por lo que fueron movilizados a un hospital para su atención médica.
La autoridad pidió a la población evitar la zona para no interferir con las labores de seguridad y contención.
Tras la agresión, se activó el operativo “SAGAS”, encabezado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Zacatecas y la Policía Estatal de Aguascalientes, quienes desplegaron refuerzos y aseguraron el perímetro para restablecer el control en el área.