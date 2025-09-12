¡A mujer que cometió un fraude en línea con la venta de azúcar en Zacatecas cuatro años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación de Delito de Fraude de la capital obtuvo sentencia condenatoria en contra de Susana “N”, declarada responsable por el delito de fraude en perjuicio de una persona.

El Tribunal le impuso una pena de cuatro años de prisión por hechos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2019 en la capital.

La víctima intentó comprar azúcar en línea, contactando a una supuesta representante de una empresa comercializadora.

Tras recibir una cotización, realizó diversos depósitos a nombre de Susana “N”, sin embargo, nunca recibió el producto ni recuperó el dinero entregado, lo que derivó en un menoscabo patrimonial.