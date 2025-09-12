¡Por posesión de marihuana fue vinculada a proceso pareja detenida en la colonia Del Sol!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad Especializada en la investigación mixta de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de Leonor “N” y Cecilio “N” por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de marihuana en agravio a la sociedad, estableciendo dos meses de investigación complementaria.

El 7 de septiembre de 2025 personal de Policía de Investigación, en coordinación con autoridades que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz, llevaron a cabo de manera simultánea la ejecución de una orden de cateo en la colonia Del Sol, en Fresnillo.

Dichas diligencias obedecen al esclarecimiento de actividades delictivas relacionadas con narcomenudeo, donde se realizó la detención de los imputados, así como el aseguramiento de narcótico y tres plantas de marihuana.