¡Tras búsqueda forense en Jerez resultados positivos!

JEREZ, ZAC.- El Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo una búsqueda forense en este municipio, la cual resultó positiva.

La prospección, emprendida por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se realizó en la comunidad de Plan de Carrillo, perteneciente a este municipio.

Las labores de búsqueda del jueves 11 de septiembre, en las que se contó con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y la asistencia de representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, se realizaron con el apoyo de herramientas manuales, drones y georadar, informó el comisionado Everardo Ramírez Aguayo.