¡A puñaladas “El Carnicero”, vendedor de drogas, mató a dos jóvenes e hirió a otros tres en “Las Huertas”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Luis Antonio “N” alias “El Carnicero”, de 21 años de edad, presunto vendedor de drogas en “Las Huertas”, mató a puñaladas a dos jóvenes y lesionó a otros tres luego de que éstos fueron a buscarlo a su casa probablemente para atacarlo.

Los hechos ocurrieron el domingo 5 de octubre, alrededor de las tres de la madrugada, sobre la calle Pedro Antonio Santos casi esquina con Luis Moya, en la colonia Insurgentes.

“El Carnicero” acabó con la vida de Jaime Daniel Rodríguez, de 28 años, y Brayan Alejandro Mares, de 27, e hirió a Osvaldo Iván “N”, de 28, y Gustavo Michel Rodríguez Campos, de 26.

Luis Antonio resultó con una detención por portación de arma prohibida en el 2024 y de acuerdo a algunos vecinos trabaja para una empresa comercializadora de carnes, por lo que lo conocen como “El Carnicero”.

Además, lo catalogaron como muy diestro para el manejo de cuchillos y su domicilio, ubicado en la citada calle Pedro Antonio Santos, fue reportado como “picadero” para la venta y consumo de drogas.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que Jaime Daniel, Brayan Alejandro, Osvaldo Iván, Gustavo Michel y otro individuo, a bordo de un automóvil Nissan Tsuru, en color blanco, fueron a “Las Huertas” en busca de Luis Antonio.

Al ubicarlo cerca de su casa, del carro descendieron Osvaldo Iván, Gustavo Michel y el otro sujeto, quienes portaban armas blancas.

Al verlos, “El Carnicero” los enfrentó y en primera instancia apuñaló a Gustavo Michel en las costillas del lado derecho, dejándolo gravemente herido, mientras que a Osvaldo Iván y al otro individuo les provocó algunas heridas en las manos.

Enseguida, Luis Antonio se dirigió con Jaime Daniel y Brayan Alejandro, que también habían bajado del auto y los apuñaló en el abdomen.

“El Carnicero” solamente sufrió una lesión en una mano y decidió retirarse corriendo del lugar.

Enterados de los hechos, al sitio acudieron policías municipales y estatales, que encontraron el Nissan Tsuru con el motor en marcha, las luces encendidas y abierta la puerta del conductor.

A un lado del auto vieron tirados a Jaime Daniel y Brayan Alejandro, y al arribar paramédicos de la Cruz Roja para tratar de auxiliarlos confirmaron que ya habían muerto.

Al valorar a Gustavo Michel determinaron que presentaba una herida de gravedad, por lo que lo trasladaron al Hospital Miguel Hidalgo a recibir atención médica, mientras que a Osvaldo Iván le diagnosticaron amputación parcial de los dedos de la mano derecha y al otro individuo heridas leves.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los fallecidos para trasladarlos al SEMEFO para la práctica de las necropsias, que revelaron que los dos jóvenes murieron de lesiones por arma punzo cortante en abdomen.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal comenzaron las indagatorias y la búsqueda del “Carnicero”, pero no lo localizaron.