¡A punta de pistola delincuentes asaltaron tienda de conveniencia en la capital y lograron jugoso botín!

ZACATECAS, ZAC.- A punta de pistola, delincuentes asaltaron una tienda de conveniencia en la capital y lograron un jugoso botín de 25 mil pesos en efectivo, cajetillas de cigarros y un teléfono celular.

El robo con violencia tuvo lugar el lunes 22 de junio, minutos después de las dos de la tarde, en la negociación ubicada en la calzada Héroes de Chapultepec, entre dos conocidos hoteles, cerca de Ciudad Gobierno.

Los ladrones ingresaron a la tienda y amenazaron a los empleados con un arma de fuego para obligarlos a que les entregaran el dinero de la caja registradora, obteniendo así los más de 20 mil pesos en efectivo.

No conformes, tomaron también un celular y los cigarros para finalmente darse a la fuga.

Los trabajadores reportaron el asalto sufrido a las autoridades, por lo que oficiales de Seguridad Pública Municipal se movilizaron a la tienda para tomar cartas en el asunto.

Los empleados les narraron la forma en la que sucedió el atraco y les describieron a los asaltantes, por lo que rastrearon la zona en su búsqueda, pero no los localizaron.

Los elementos brindaron acompañamiento a los ofendidos para que interpusieran la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de Justicia del Estado.