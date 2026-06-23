¡En Coto San Nicolás millonario robo: hurtaron 5 millones y joyas de una caja fuerte en una residencia!

Ladrones dejaron desorden en varias habitaciones

La Fiscalía ya procesó indicios en la vivienda y abrió una carpeta por el cuantioso atraco

AGUASCALIENTES, AGS.- Un millonario robo sacudió el pasado fin de semana al Coto San Nicolás, en el poniente de la ciudad, donde delincuentes ingresaron a una residencia y sustrajeron 5 millones de pesos en efectivo, además de diversas joyas que se encontraban resguardadas en una caja fuerte.

Los hechos habrían ocurrido entre la tarde del sábado 20 y la mañana del lunes 22 de junio, cuando el propietario, un empresario que, trascendió, tenía previsto utilizar el dinero para la compra de unos terrenos, regresó a su domicilio y descubrió que había sido vulnerado.

A diferencia de la primera impresión, sí se detectó desorden en algunas habitaciones, aunque sin señales de saqueo generalizado, lo que sugirió que los responsables sabían exactamente qué buscar y dónde encontrarlo.

La caja fuerte fue violentada y vaciada por completo, tanto del efectivo como de las joyas que el empresario mantenía bajo resguardo.

Debido a la precisión del golpe, no se descartaba que los ladrones tuvieran conocimiento previo de la existencia del dinero y de la ubicación de la caja fuerte.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho, mientras que la escena quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, que abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de indicios.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre los responsables, el vehículo utilizado para la huida ni si existe alguna posible participación del personal de seguridad del complejo residencial para la consumación del cuantioso robo.