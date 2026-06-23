¡Cobró su segunda víctima mortal choque entre motocicleta y auto en el bulevar al aeropuerto!

AGUASCALIENTES, AGS.- El choque entre una motocicleta y un automóvil en el bulevar al aeropuerto internacional “Jesús Terán Peredo” y el entronque con la carretera 61, en la comunidad Buenavista de Peñuelas, ya cobró su segunda víctima mortal.

En el Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social falleció José de Jesús Macías, de 28 años de edad, mientras que en el lugar del percance había muerto su familiar, de entre 30 a 35 años.

Ambos viajaban en una motocicleta Honda, de 1200 centímetros cúbicos, en color rojo, y al no respetar el alto que les marcaba el semáforo se impactaron contra un auto Volkswagen Jetta, en color azul y con placas de circulación de Aguascalientes.

Tras la colisión pereció el operador de la moto, mientras que su acompañante, José de Jesús, sufrió lesiones graves y fue trasladado al hospital del IMSS para su atención, aunque posteriormente también dejó de existir.

El copiloto del Jetta igualmente resultó lesionado y también fue llevado al hospital 1 del Seguro Social para ser atendido.