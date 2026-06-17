¡A punta de pistola le robaron camioneta en Calvillo; víctima buscó ayuda a metros de la caseta!

Dos sujetos en moto lo encañonaron y le quitaron su Nissan Frontier 2026 en plena carretera

El atraco ocurrió a escasos metros de la Puerta de Seguridad Poniente

CALVILLO, AGS.- Un robo con violencia se registró en el municipio de Calvillo, donde un hombre fue despojado de su camioneta a manos de dos sujetos armados.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche del lunes 15 de junio, cuando la víctima circulaba por la carretera federal 70 Poniente, a la altura del entronque con la carretera 6, en la comunidad Jaltiche de Abajo, perteneciente a Calvillo.

La víctima, identificada como Miguel M.R., de 50 años, llegó hasta la Puerta de Seguridad Poniente para pedir auxilio y reportar que acababan de robarle su camioneta a sólo 100 metros del punto.

Señaló que se fue corriendo a la puerta de acceso y se dirigió a un elemento del Ejército Mexicano, a quien le informó que acababan de despojarlo de su vehículo; según su dicho, el soldado únicamente le respondió que lo reportara al 911.

Miguel relató a los policías municipales que minutos antes circulaba en su Nissan Frontier roja, modelo 2026, junto con su hermano, cuando dos sujetos en motocicleta le cerraron el paso.

Uno de ellos le colocó una pistola en la cabeza, obligándolos a descender.

A punta de arma de fuego los despojaron de la camioneta y también de un iPhone, dejándolos incomunicados.

Los responsables huyeron por la misma carretera, en dirección al sur.

Los elementos municipales orientaron al afectado sobre el proceso para presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado a fin de iniciar las indagatorias correspondientes.

En paralelo, corporaciones policíacas implementaron un operativo de búsqueda para la localización de la unidad robada y notificaron a la Policía Investigadora del Estado.