¡Proceso penal a sujeto involucrado en una ejecución en Asientos!

La víctima fue privada de su libertad en Pabellón de Arteaga, conducida a un cerro y ultimada a balazos

Además, su cuerpo fue semi-enterrado en un predio rústico destinado a sembradío

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Jesús “N” por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio doloso con premeditación y ventaja.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2026, cuando el imputado, presuntamente en compañía de otra persona, trasladó a la víctima mediante amenazas realizadas con un arma de fuego desde un domicilio ubicado en el municipio de Pabellón de Arteaga hacia un predio rústico destinado a sembradío, localizado en las inmediaciones de la comunidad Adolfo López Mateos, en el municipio de Asientos, cerca del denominado Cerro del Chiquihuite.

Las investigaciones establecen que una vez en dicho lugar el señalado y su acompañante habrían accionado el arma de fuego en contra de la víctima, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

Posteriormente, presuntamente intentaron ocultar el cuerpo al semi enterrarlo en el sitio para después retirarse del lugar.

Tras el hallazgo del cadáver, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente y coordinó diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Como parte de las acciones, los policías de Investigación desarrollaron trabajos de campo y análisis de información que permitieron identificar a Jesús “N” como probable responsable.

Con los elementos de prueba recabados, el representante social solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por policías de Investigación Criminal al interior del centro penitenciario, donde ya se encontraba el imputado por otros delitos similares.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba obtenidos durante la investigación, mismos que fueron valorados por el juez de Control para determinar la existencia de elementos suficientes que permitieran sujetar al imputado a proceso penal.

En consecuencia, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Jesús “N” por el delito de homicidio doloso con premeditación y ventaja, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta para el debido esclarecimiento de los hechos.