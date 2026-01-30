¡A sujeto detenido por tráfico de indocumentados sentencia de 12 años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, sentencia condenatoria contra Eduardo “N” por el delito de tráfico de indocumentados.

El juez ordenó una sentencia de 12 años de prisión y una multa de 547 mil 800 pesos, así como la suspensión de derechos civiles y políticos en contra de Eduardo “N”, quien fue detenido por elementos de la Policía Estatal en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración, cuando viajaba a bordo de un vehículo, proveniente del estado de Tlaxcala, en el kilómetro 45 de la carretera federal 49, tramo Fresnillo-Río Grande.

Al realizar una revisión, las autoridades localizaron en el interior del vehículo a seis personas de nacionalidad salvadoreña, quienes no pudieron acreditar su legal estancia en el país.

Por estos hechos, el fiscal federal determinó llevar a dicha persona a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla como legal vinculó a proceso a Eduardo “N” y posteriormente, mediante un juicio oral, otorgó la sentencia mencionada.