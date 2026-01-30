¡Blanco de ladrones otra tienda OXXO; crece la percepción de que son su “caja chica”!

Ahora fue la sucursal ubicada en Ciudad Industrial la asaltada

El asaltante amenazó con un arma blanca al personal y huyó por las vías del tren

AGUASCALIENTES, AGS.- Una tienda OXXO ubicada en la zona de Ciudad Industrial fue blanco de un asalto con violencia, luego de que un hombre ingresara al establecimiento, amenazara a las empleadas con un arma blanca y se llevara la venta del día.

El hecho ocurrió el domingo 25 de enero en el establecimiento situado sobre la avenida Siglo XXI número 301, entre la avenida Julio Díaz Torre y la calle Ángel Dorronsoro Gándara.

De acuerdo con el reporte, el presunto responsable era un hombre vestido completamente de negro, quien además portaba un cubrebocas del mismo color.

Según mencionaron las encargadas, el individuo las amenazó con un arma blanca exigiendo el dinero de la caja registradora.

Tras la intimidación logró apoderarse de aproximadamente 2 mil 500 pesos, correspondientes a la venta del día.

El delincuente huyó a pie hacia el oriente sobre Siglo XXI y posteriormente se internó en la zona de las vías del tren, donde se les perdió de vista.