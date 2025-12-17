¡Accidente de motocicleta dejó un adolescente muerto y otro lesionado en Jalpa!

JALPA, ZAC.- Un adolescente murió y otro resultó lesionado tras un accidente de motocicleta.

Los hechos sucedieron el martes 16 de diciembre, alrededor de las seis de la tarde, entre las comunidades El Tecolote y Los Santiagos, en territorio de Jalpa.

La “jaca de acero” colisionó contra otro vehículo de motor, por lo que al ser enterados del hecho al sitio acudieron elementos policiales y paramédicos.

Al arribar, encontraron ya sin vida a un jovencito de 14 años de edad y a otro lesionado de gravedad, por lo que lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de la indagatoria para esclarecer las causas que provocaron el accidente, en tanto que elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.