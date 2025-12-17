¡Choque frontal e incendio entre dos tráileres en el Libramiento Poniente dejó un muerto calcinado y un lesionado!

Otro camión de carga se vio involucrado en el percance, aunque el chofer salió ileso

AGUASCALIENTES, AGS.- Un chofer muerto calcinado y otro lesionado de gravedad fue el saldo que dejó un choque frontal y posterior incendio entre dos tráileres en el Libramiento Poniente; un tercer camión de carga se vio involucrado en el percance al abandonar la carretera por evitar colisionar contra los otros dos.

El accidente se registró este miércoles, poco antes de las seis de la mañana, sobre el kilómetro 5 del citado Libramiento Poniente, vialidad que conecta con la carretera federal 45 Sur y la salida a Calvillo.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que el chofer de uno de los tráileres, durante su desplazamiento por el libramiento, habría invadido el carril contrario, lo que originó el choque frontal contra el otro.

A causa del brutal encontronazo las cabinas de los dos tractocamiones se incendiaron y se calcinaron por completo.

Uno de los conductores quedó atrapado y quedó atrapado entre las llamas, por lo que murió y su cuerpo quedó calcinado.

El otro operador fue rescatado con vida pero con lesiones de gravedad y fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

Tras el choque frontal, un tercer tráiler, en color amarillo, apareció en escena y su chofer, al percatarse de la colisión e incendio de las otras dos unidades, viró el volante para esquivarlas y habría impactado la barda de un puente para luego abandonar la cinta asfáltica.

Este conductor salió ileso.

Paramédicos y elementos de Bomberos acudieron al lugar y confirmaron el deceso de uno de los traileros para luego auxiliar al sobreviviente y sofocar el incendio en los camiones de carga.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo del fallecido para trasladarlo al Servicio Médico Forense.