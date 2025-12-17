¡En la avenida Aguascalientes Sur murió policía vial tras chocar contra pipa de Servicios Públicos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un oficial de la Policía Vial perdió la vida la madrugada de este miércoles al impactar su motocicleta contra la parte trasera de una pipa de Servicios Públicos del Municipio que realizaba labores de riego en la zona sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como César Israel, de 27 años de edad, elemento activo de la corporación asignado a la vigilancia de un tianguis navideño.

Al momento del percance acababa de concluir su turno, de las 16:00 a las 00:00 horas, y se dirigía a su domicilio.

El accidente ocurrió cerca de las 00:30 horas de este miércoles sobre la avenida Aguascalientes Sur, en el tramo comprendido entre la calle Jardín de Guadalupe y la avenida Héroe de Nacozari.

El oficial circulaba en sentido oriente a poniente cuando no logró esquivar la pipa, estacionada sobre el carril izquierdo junto al camellón, e impactó violentamente contra la parte trasera derecha de la unidad, quedando prensado tras el choque.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que el motorista ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad del impacto.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense.