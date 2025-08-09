¡Accidente del vehículo donde murieron Luis Armando y María Paulina en La Chona lo provocó tráiler!

AGUASCALIENTES, AGS.- De acuerdo con la versión del conductor del vehículo en el que perdieron la vida Luis Armando Reynoso López y María Paulina Ibarra Ancer, el trágico accidente ocurrido la tarde del viernes en “La Chona” habría sido provocado por un tráiler.

El chofer, Miguel Ángel González Contreras, de 24 años, empleado de una empresa de seguridad privada, llevaba cuatro meses asignado como escolta y conductor del arquitecto Luis Armando y de María Paulina.

Previamente trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, comisionado al CEFERESO.

Según su testimonio, el 8 de agosto debía recoger a ambos pasajeros en el aeropuerto de Silao, donde arribarían en un vuelo comercial programado para las 16:30 horas.

Miguel Ángel llegó al lugar una hora antes a bordo de una camioneta Honda Pilot Edición Especial, color blanco.

A la hora prevista, ambos abordaron el vehículo y ocuparon los asientos traseros sin portar el cinturón de seguridad, mientras que él sí lo llevaba puesto.

El arquitecto le indicó que debían llegar a Aguascalientes a las 18:00 horas para una reunión con una alta funcionaria del Gobierno del Estado.

Miguel Ángel respondió que haría lo posible por llegar a tiempo, aunque advirtió que había tráfico en la ruta.

A las 17:30 horas, mientras circulaban por la maxipista León-Aguascalientes, antes de la caseta de Encarnación de Díaz, Jalisco, a la altura del kilómetro 85, comenzó a llover.

El conductor redujo la velocidad en el carril central, pero un tráiler blanco con remolque que circulaba por el carril de alta le cerró el paso.

Al intentar frenar, el pavimento mojado provocó que el vehículo derrapara y perdiera el control, impactándose contra la barra de contención.

Las bolsas de aire se activaron y, según relató, perdió el conocimiento.

Al recobrar la conciencia se dio cuenta de que estaban fuera de la carretera, dentro de una zanja, sobre un arroyo.

No logró localizar ni su teléfono ni el radio para pedir auxilio.

Informó que tanto él como el arquitecto habían compartido su ubicación en tiempo real con la empresa de seguridad.

Al notar que el vehículo permanecía estático, personal de la empresa llamó al celular de Luis Armando, el cual fue contestado por Miguel Ángel, quien informó sobre lo ocurrido.

Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado en el helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes al Centenario Hospital Hidalgo.

El diagnóstico médico fue policontundido, traumatismo craneoencefálico moderado, hemorragia frontal derecha, parálisis parcial en brazos y múltiples hematomas en uno de ellos.