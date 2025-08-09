¡Tras labores de búsqueda en Valparaíso localizaron restos óseos y una persona con vida!

VALPARAÍSO, ZAC.- La Fiscalía Especializada de Búsqueda encabezó acciones de prospección de búsqueda en puntos de la comunidad de Santa Ana, Valparaíso, recorriendo una distancia de 12 kilómetros, en donde se localizaron restos óseos así como una persona con vida.

Estas acciones se desarrollaron en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Investigación, la Dirección General de Servicios Periciales y representantes de colectivos de familias buscadoras, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas.

La Fiscalía de Zacatecas informó que las búsquedas no se detienen.