¡En Cosío, Aguascalientes, aparecieron ejecutados dos jóvenes “levantados” en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas!

COSÍO, AGS.- Dos jóvenes que fueron “levantados” en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, también conocido como San Pedro Piedra Gorda, aparecieron ejecutados y con huellas de violencia en la comunidad El Salero, que pertenece al municipio de Cosío.

De acuerdo a datos preliminares, las víctimas fueron identificadas como José de Jesús Acosta, de 24 años de edad, y Giovanni Rivas Medina, de 23.

El doble homicidio quedó al descubierto este sábado tras ser hallados los cuerpos de los ejecutados en el entronque de la carretera federal 45 Norte y el acceso a la referida comunidad El Salero, en los límites con Zacatecas.

Automovilistas que transitaban por la carretera Panamericana observaron a las dos víctimas tiradas a un costado de la cinta asfáltica y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Las llamadas se recibieron poco después de las diez de la mañana y de inmediato se movilizaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Cosío.

Los elementos encontraron a José de Jesús y Giovanni ya sin vida y les apreciaron huellas de violencia, entre ellas algunas heridas.

Los dos yacían boca arriba.

Los policías acordonaron la zona para proteger el escenario del hallazgo y aguardaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales levantaron los cadáveres de los ejecutados para trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las pesquisas por el doble crimen y lograron identificar a los dos ejecutados.

Además, determinaron que eran originarios de San Pedro Piedra Gorda, Zacatecas, donde fueron privados de su libertad el pasado domingo 3 de agosto.

José de Jesús salió de su domicilio y enseguida fue “levantado”, al igual que Giovanni.

Tras ser asesinados, ambos fueron abandonados en territorio de Aguascalientes, por lo que se investigan los motivos por los que los privaron de su libertad y de la vida.