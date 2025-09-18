¡Accidente en la carretera federal 45 en la UNIRSE de Sombrerete dejó un muerto y tres lesionados!

SOMBRERETE, ZAC.- El conductor de un tráiler murió y otras tres personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente en esta localidad luego de que se impactó contra la caseta policial de la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE) y otros camiones de carga.

Los hechos sucedieron el martes 16 de septiembre, por la tarde, sobre la carretera federal 45, en Sombrerete.

La víctima mortal resultó ser el responsable del suceso, conductor de un tráiler Kenworth, de doble remolque, en color amarillo, que transportaba melaza.

Al parecer circulaba a exceso de velocidad, por lo que perdió el control del volante y el camión se estrelló contra la caseta de vigilancia de la UNIRSE para luego continuar su marcha y colisionar contra otras unidades de carga que se encontraban detenidos momentáneamente.

El chofer del tráiler Kenworth salió eyectado de la cabina y murió de forma instantánea.

La estructura de la caseta policial quedó colapsada y tras el impacto los oficiales que se hallaban en el interior salieron para ponerse a salvo.

Además, también hubo daños en los escalones y parte de las instalaciones del puesto de control.

El tractocamión chocó contra un camión de carga de 42 toneladas de cianuro sódico, que no presentó derrame; un torton cargado con 35 toneladas de frijol, conducido por Benigno Valenzuela Santa Cruz, así como otro vehículo de carga que sufrió daños materiales.

Tras la carambola, Benigno sufrió una fractura expuesta en una de sus extremidades y otras dos personas resultaron lesionadas, que fueron auxiliados por elementos de Protección Civil de Sombrerete y Saín Alto y trasladados a Zacatecas a recibir atención médica.

La circulación vehicular en la carretera federal 45 fue cerrada en los dos sentidos, por lo que se formaron largas filas de vehículos por varias horas.

Oficiales de la Guardia Nacional división caminos y de la Policía Estatal Preventiva tomaron conocimiento del accidente, tras de lo cual personal de Servicios Periciales se encargó del levantamiento del cuerpo del fallecido para su traslado al SEMEFO.