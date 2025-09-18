¡Capturaron a una mujer que participó en un asalto en una tienda de ropa en Expoplaza en el 2018!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer que participó en un asalto en una tienda de ropa en Expoplaza en diciembre del 2018 fue detenida en el Estado de México casi siete años después y vinculada a proceso.

Sus cómplices, dos adultos y dos adolescentes, fueron capturados por policías municipales tras el robo con violencia y sentenciados en el 2022.

La mujer arrestada fue identificada como Andrea Patricia “N”, que ya se encuentra recluida en el CERESO para Mujeres de la salida a Calvillo acusada por los delitos que atentan contra la libertad de las personas y robo calificado con violencia.

El asalto sucedió el jueves 20 de diciembre del 2018, alrededor de las 15:30 horas, en la negociación “Piel de Toro”, ubicada en el andador Expoplaza, específicamente en el Hotel Fiesta Americana.

La fémina, junto con Fernando “N”, de entonces 30 años; Luis Enrique “N”, de entonces 19 años, y los adolescentes Manuel Alberto A.M., de 17, y Omar Jair A.O., de 14, ingresaron a la tienda de ropa y sometieron a dos empleados, entre ellas una menor de edad, a quienes amordazaron y amarraron de pies y manos.

A las víctimas las arrastraron y encerraron en un clóset para despojarlas de sus pertenencias.

Además, se apoderaron de diversas prendas de vestir y accesorios por un monto de 255 mil pesos, así como del teléfono celular de uno de los dependientes.

Los delincuentes escaparon en un auto Volkswagen Jetta, modelo 2017, en color blanco y con placas de circulación JNF-20-72 de Jalisco y fueron perseguidos por oficiales de la Policía Municipal, que los alcanzaron en las avenidas Providencia y San José del fraccionamiento Rancho Santa Mónica, al sur de la ciudad.

El VW Jetta terminó con las llantas delantera y trasera izquierdas ponchadas, mientras que la patrulla 0816 también quedó con la llanta delantera izquierda ponchada ya que los dos vehículos impactaron las guarniciones de varias banquetas durante la persecución.

Los elementos de Seguridad Pública lograron la detención de Fernando, Luis Enrique, Omar Jair y Manuel Alberto, mientras que Andrea Patricia logró escapar.

Los dos adultos y los dos adolescentes fueron sometidos a un proceso penal y en el año 2022 se les dictaron sentencias condenatorias de 10 años de prisión a Fernando y Luis Enrique, quienes se sometieron a un juicio abreviado en el que aceptaron los cargos en su contra.

La fémina permaneció prófuga durante casi siete años y en fecha reciente fue detenida por agentes de la Policía de Investigación Criminal en cumplimiento a una orden de aprehensión en la colonia La Perla, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Andrea Patricia fue trasladada a Aguascalientes y presentada ante una jueza de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada por los delitos mencionados.