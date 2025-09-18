AguascalientesNoticias

¡Por lesionar a batazos a un individuo en Lomas del Ajedrez sujeto es sometido a proceso penal!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras las rejas en el CERESO Aguascalientes enfrentará un proceso penal un sujeto acusado por el delito de lesiones dolosas, ya que agredió a otro individuo a batazos así como con pies y puños en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez.

El acusado, Francisco Daniel “N”, se encuentra preso por los hechos ocurridos el domingo 7 de septiembre de este año en las calles Diagonal Alfil y la avenida Del Rey, en dicha zona habitacional.

Utilizando un bate de beisbol el sujeto agredió a la víctima, a la que también golpeó con pies y puños, sin que trascendieran públicamente los motivos del ataque, tras el que el ofendido sufrió alteraciones en su salud.

El agresor fue aprehendido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que se encargó de presentarlo ante una jueza de Control, que calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso así como la prisión preventiva oficiosa por tal delito, además de que fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

