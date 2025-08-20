¡Adolescente implicado en una ejecución y lesiones en un “picadero” en Aguascalientes fue detenido!

Las víctimas fueron agredidas con armas blancas

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal capturaron a un adolescente implicado en una agresión con armas blancas en un “picadero” en el fraccionamiento Villa Montaña, domicilio utilizado para la venta y consumo de drogas, donde un individuo fue ejecutado y otro lesionado de gravedad.

El menor, de 16 años de edad e identificado con las siglas J.A.M.S., está acusado por el delito de homicidio doloso agravado en agravio de Rafael Jacinto Juárez, de 33 años de edad, y lesiones dolosas calificadas en perjuicio de Daniel Medina González, de 30 años.

Ambos fueron atacados la noche del lunes 11 de agosto del presente en la casa marcada con el número 515-A de la calle Monte de Sora casi esquina con Monte Meru, en Villa Montaña, que es en un dúplex.

Varios sujetos a bordo de motocicletas, entre ellos J.A.M.S., llegaron al sitio y entraron a la fuerza al domicilio, donde sorprendieron a las dos víctimas.

A Rafael y Daniel las sometieron amarrándolas de pies y manos para luego agredirlas con armas blancas, entre ellas al parecer unos machetes.

A causa de la agresión Rafael falleció por las lesiones que sufrió en la cabeza y en el tórax, en tanto que Daniel quedó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

Los agentes investigadores lograron identificar al jovencito como uno de los involucrados en los hechos y el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes obtuvo una orden de aprehensión en su contra, mediante la cual fue detenido en el Barrio de la Estación.

Durante la celebración de la audiencia inicial el juez que conoció del caso le dictó el auto de vinculación a proceso por los dos delitos mencionados así como el internamiento preventivo en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA).

Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.