¡Por tentativa de homicidio calificado dos sujetos fueron vinculados a proceso en Fresnillo!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Delitos Graves de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de Juan Manuel “N” y Miguel Ángel “N” por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de una persona, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron cuatro meses de investigación complementaria.

Cabe destacar que Juan Manuel “N” también está vinculado a proceso en otra causa penal por homicidio calificado.

En febrero de 2023, Manuel “N” y Miguel “N” llegaron a la colonia Centro de Fresnillo.

Portando un arma de fuego uno de los imputados disparó varias veces contra la víctima, causándole heridas de gravedad, mientras el segundo imputado vigilaba el área.

Gracias a una pronta atención médica la víctima logró sobrevivir.