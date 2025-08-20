¡Capturaron a un sujeto que pretendía estrangular a su pareja en Aguascalientes!

La víctima estaba amarrada de pies y manos, y con los ojos cubiertos con un trapo

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Policía Rosa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado evitaron que se consumara un feminicidio en la ciudad capital al rescatar a una mujer a la que su pareja sentimental tenía privada de su libertad, amarrada de pies y manos, con los ojos cubiertos con un trapo y pretendía estrangularla.

Los policías estatales detuvieron al agresor, identificado como Ignacio “N”, de 38 años de edad, que fue trasladado al Centro de Justicia para Mujeres a disposición de una agente del Ministerio Público.

Los hechos sucedieron este miércoles, al filo del mediodía, en la casa marcada con el número 112-B de la calle Salónica del fraccionamiento Paseos de San Antonio, al sur de la ciudad.

Vecinos de la zona escucharon gritos de una fémina que pedía auxilio y al asomarse al domicilio señalado observaron que un sujeto la estaba golpeando, además de que la tenía maniatada.

Los testigos también se dieron cuenta que la estaba estrangulando y lo oyeron gritar que la iba a matar.

Esos vecinos llamaron a los servicios de emergencia para reportar lo sucedido y provocaron la movilización de los elementos de la Policía Rosa de la SSPE así como de oficiales de la Policía Municipal.

Al arribar estuvieron hablando con el atacante para que dejara de agredir a la víctima y lo convencieron de que abriera la puerta de la casa.

Al hacerlo, procedieron a asegurarlo y a rescatar a la ofendida, a la que encontraron amarrada de pies y manos, además de que tenía los ojos cubiertos con un trapo.

La agraviada reveló que no era la primera vez que la agredía y recibió el apoyo de los uniformados de la Policía Rosa, que la acompañaron al Centro de Justicia para Mujeres para que interpusiera la denuncia en contra de su pareja, al parecer por los delitos de privación ilegal de la libertad y feminicidio en grado de tentativa.

El agresor detenido fue presentado ante la AMP para las investigaciones correspondientes.